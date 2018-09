Deel dit artikel:













Garagebox in vlammen op in Abbenes: vermoedelijk na bijvullen brandstof Foto: Eric van Lieshout Foto: Eric van Lieshout

ABBENES - In een garagebox aan de Maria Margaretalaan in Abbenes heeft een flinke brand gewoed. Vermoedelijk gooide de bewoner brandstof in zijn auto, toen er iets misging.

Omdat de garagebox aan een woning vastzit, werd de brand opgeschaald. Het vuur was snel onder controle, maar de schade is groot. De box is zwartgeblakerd en heeft water- en roetschade. De bewoner heeft zijn auto nog van de oprit kunnen halen. Niemand raakte gewond.