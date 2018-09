Koninklijke start eeuwfeest Hoogovens: "Nog 100 jaar erbij"

VELSEN-NOORD - Het was een heuglijke dag vandaag voor de staalindustrie in de IJmond. Precies honderd jaar na de start van het bedrijf van Henri Wenckebach opende koning Willem-Alexander de festiviteiten van het eeuwfeest.

Dat deed hij met het openslaan van een jubileumboek met honderd verhalen en foto's over Hoogovens, dat nu Tata Steel heet. De komende drie weken is het feest op het terrein van de staatgigant waar een heus kermisterrein is ingericht.



Twaalf keer feest

Er staan twaalf grote evenementen op het programma waarin de medewerkers en oud-medewerkers centraal staan. "Terecht, want de mensen hebben de Hoogovens gemaakt tot wat het nu is", aldus een bezoeker.

Groen bedrijf

Er werd vandaag vooral vooruit geblikt. Directievoorzitter Theo Henrar benadrukte dat Tata Steel er alles aan gelegen is een groen bedrijf te worden. Over vijftig jaar moet Tata Steel, dat op het punt staat te fuseren met ThyssenKrupp, co2-neutraal staal produceren. "Dat is ons plan, en daar gaan we alles voor doen."

Bekijk de video van de opening hier!