Telstar-captain Korpershoek vraagteken voor duel met Twente

VELSEN-ZUID - Het meespelen van Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek in de wedstrijd tegen FC Twente is onzeker. Korpershoek ontbrak vandaag op de afsluitende training vanwege irritatie aan zijn bovenbeenspier.

De medische staf stelt alles in het werk om Korpershoek fit te krijgen, omdat hij een belangrijke schakel is in de formatie van trainer Mike Snoei. Jasper van Heertum is zeker niet van de partij. De verdediger kreeg vorige week tweemaal geel en dus rood en is geschorst. Elso Brito is wel fit genoeg om te gaan starten. Brito viel twee weken geleden uit met een hamstingblessure.

Geen angst voor kapitaal verschil

Telstar heeft ondanks het grote verschil in begroting geen angst voor FC Twente. "Zij hebben twee weken geleden ook verloren van Oss, dat geeft aan dat ze niet onverslaanbaar zijn", aldus verdediger Donny van Iperen, die vooral vindt dat de Velsenaren uit moeten gaan van eigen kunnen.

Trainer Mike Snoei denkt dat het verschil in begroting pas veel later in de competitie tot uitting gaat komen en dat er nu nog veel mogelijk is. Met de degradatie van Twente, Sparta en Roda is de competitie wel naar een hoger niveau getild, maar dat is voor Snoei geen probleem. "Er hebben zes ploegen uitgesproken dat ze kampioen willen worden en wij gaan daar als luis in de pels proberen tussen te komen. Voor ons is deelname aan de play-offs een prijs en dat zal al moeilijk genoeg worden", aldus Snoei, die merkt dat Telstar weer leeft in de regio. "Als ik boodschappen doe word ik constant aangesproken over Telstar. Dat is machtig mooi."

Stadion nagenoeg uitverkocht

Meer dan 3000 supporters zullen morgen getuigen zijn van de ontmoeting tussen Telstar en Twente. Er zijn nog slechts honderd kaarten beschikbaar en daarmee is het stadion zo goed als uitverkocht. De beschikbare plaats bewijzen zijn alleen beschikbaar voor Telstar-fans. FC Twente wordt op Schoonenberg gesteund door driehonderd supporters. Dat is het maximum wat er wordt toegelaten in het uitvak.

De wedstrijd is ook te volgen op de radio in NH Sport. Verslaggever Rob Wanst houdt je dan samen met analist Sjaak Lettinga, oud speler van Telstar en trainer van IJVV Stormvogels, op de hoogte van het duel.