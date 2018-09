Beverwijker (60) aangehouden na steekpartij bij vijver Velserweg

BEVERWIJK - De recherche heeft een 60-jarige Beverwijker aangehouden die ervan wordt verdacht een plaatsgenoot te hebben neergestoken met een mes. Dat gebeurde op 28 juni bij de vijver aan de Velserweg.

Die dag trof de politie bij de vijver een 49-jarige man aan met een verwonding op zijn borst en meerdere schaafplekken. Het slachtoffer verklaarde dat hij ruzie had gekregen over een blikje bier. De verdachte was toen al weggefietst.

De 60-jarige Beverwijker is inmiddels voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit nog vast.