Poldenaar Marcel Burger wint prestigieuze kunstprijs in Macedonië

ANNA PAULOWNA - De 54-jarige Marcel Burger uit Anna Paulowna heeft vorige week drie kunstwerken geëxposeerd in Macedonië en daarmee een prestigieuze prijs gewonnen.

De 'In Situ Art Fair' is volgens Burger het meest toonaangevende nationale evenement van Macedonië dat noviteiten in kunst, design en architectuur in de creatieve industrie signaleert en presenteert tijdens een grote expositie in de Macedonische hoofdstad Skopje.

De vijfde editie van deze expositie werd bezocht door zo'n 6000 bezoekers. De kunstprijs bestaat uit een solo-expositie in cultureel café Concept 37 in Skopje. Alle nieuwe culturele trends worden daar tentoongesteld.