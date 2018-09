Kindergemeenteraad Hilversum leert over politiek door spel

HILVERSUM - De kinderburgemeester van Hilversum, Louise de Wit, heeft uit handen van wethouder Angelika Pelsink het spel Democracity overhandigd gekregen. Met dit spel bouwen de kinderen hun eigen stad of dorp en leren zo de gemeente kennen.

De kinderen van de kindergemeenteraad spelen Democracity in twee uur tijd. Ze worden in groepjes ingedeeld en bedenken zelf wat ze belangrijk voor de stad vinden en wat er gebouwd moet worden. Uiteindelijk komt er een stemmingsronde en wordt er besloten wat er in de stad komt.



Kinderburgemeester Louise de Wit is erg blij met het spel: "Als ze weten hoe het gaat en hoe het allemaal besloten wordt, snappen ze beter hoe de gemeenteraad in elkaar zit. Het is ook leuk als kinderen weten hoe het gaat, zodat ze later sneller de politiek in gaan."