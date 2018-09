Kansen genoeg voor zoete tomaten op zoute landbouwgrond

DEN HOORN - Tomatenplanten, uien, kool, aardappelen en zelfs aardbeien. Al deze gewassen kunnen best tegen zoute grond. De vraag is alleen: welk ras is bestand tegen zout? Het ziltproefbedrijf in Den Hoorn op Texel test tientallen soorten groeten op zoute grond. "Deze aardbei wordt juist zoeter en steviger op zoute grond."

Noord-Hollandse boeren maken zich zorgen over de toenemende verzilting van landbouwgronden. Er zou niets meer kunnen groeien op zoute grond en de voedselproductie zou in gevaar komen. Of die vrees terecht is wordt onderzocht op de akker van het ziltproefbedrijf.

Zeewater

Op de proefakker krijgen allerlei soorten groenten, zoals uien, bloemkool, wortelen en aardappelen, verschillende zoutgehaltes toegediend. "Heel simpel: we laten de planten het verhaal vertellen. Ze doen het wel of niet," vertelt initiatiefnemer Marc van Rijsselberghe.

Bangladesh

Volgens Van Rijsselberghe heeft de hele wereld te maken met verzilting. Miljoenen vierkante meters grond in Azië zijn nauwelijks nog geschikt voor landbouw. Daar kan volgens Marc van Rijsselberghe verandering in komen. "De tomaten hier in de kassen groeien op half zeewater. Ze zijn zoet en stevig. Die kunnen hier, maar ook aan de kust in Bangladesh groeien."

Verdroging en verzilting van landbouwgronden zijn ook een kans, vindt Van Rijsselberghe. "We kunnen meer energie maken door de zon te vangen, maar we kunnen niet meer regenwater opvangen. Er kunnen best planten en rassen zijn die met brak water door kunnen blijven groeien. Dat zijn we nu aan het onderzoeken."

