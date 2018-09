"Pigmentvlekken op Wijkertoren zijn maar tijdelijk en snel weg"

BEVERWIJK - De 'pigmentvlekken' die na gedeeltelijk voegwerk zijn verschenen op de Wijkertoren in Beverwijk zijn maar tijdelijk en snel weg. Dat zegt de gemeente als reactie op de gisteren ontstane commotie over het uiterlijk van de toren.

Er zijn volgens de gemeente twee redenen voor de pigmentvlekken op de Wijkertoren. "Het is deels stof van de oude voegen en dat is na een flinke regenbui en wind verdwenen", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Vorig jaar werden twee andere kanten van de toren opgeknapt en toen was dat net zo."

Daarnaast komt de afwijkende kleur door nieuwe specie tussen de bakstenen. "Er is exact dezelfde kleur gebruikt als de oude specie, maar als het nieuw is ziet het er altijd anders uit. Het trekt vanzelf bij", verzekert de gemeente.

Co Backer van Gemeentebelangen Beverwijk uitte gisteren tegenover NH Nieuws zijn boosheid over de "huiduitslag" van de toren. "Dit is gewoon afschuwelijk. Als dit zo blijft, is het een totale aanfluiting voor Beverwijk", zei hij eerder.