Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bejaarde vrouw in Beverwijk beroofd van haar tas Foto: Google Street View

BEVERWIJK - In Beverwijk is een bejaarde vrouw gisterenmiddag beroofd van haar tas. Dat gebeurde rond 14.30 uur op de Olieslagerslaan. De dief ging er daarna per fiets vandoor.

De overvaller reed vervolgens in de richting van de Van Riemsdijklaan. Het gaat vermoedelijk om een jonge man met blond haar en een lichtkleurige trui. De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de beroving.