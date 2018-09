Vlaar ook tegen FC Groningen niet van de partij

ALKMAAR - AZ moet het komende zondag in het uitduel met FC Groningen naar alle waarschijnlijkheid nog stellen zonder Ron Vlaar.

De ervaren verdediger speelde ook afgelopen zondag in het duel tegen Feyenoord (1-1) niet mee. Tijdens die wedstrijd stond Teun Koopmeiners samen met Pantelis Hatzidiakos in het hart van de defensie. De verwachting is dat ook het duel van zondag tegen FC Groningen niet haalbaar is voor Vlaar. Ondanks dat het al wel wat beter gaat met de 33-jarige geboren Hensbroeker, is hij nog niet op het trainingsveld verschenen.

Marko Vejinovic maakte deze week juist zijn rentree in het verloren oefenduel met FC Utrecht (3-2). Ook verdediger Stijn Wuytens en aanvaller Calvin Stengs lijken op de goede weg terug te zijn.

Het duel tussen FC Groningen en AZ begint zondag om 14.30 uur.