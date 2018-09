Zeven maanden cel voor kroongetuige Nabil B.

Deel dit artikel:













AMSTERDAM - Nabil B., kroongetuige in het onderzoek naar een reeks liquidaties in de onderwereld, is in hoger beroep wegens wapenbezit tot zeven maanden cel veroordeeld. Daarmee is het oordeel van het gerechtshof in Amsterdam gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden.

Eerder legde de rechtbank in Amsterdam B. al negen maanden cel op, maar die ging daartegen in beroep. Hij droeg de vuurwapens bij zich toen de politie hem in januari vorig jaar aanhield. Broer Redouan

Als kroongetuige legde B. verschillende verklaringen af die bewijs zouden leveren tegen opdrachtgevers van liquidaties. Een week nadat dat uitkwam, werd zijn broer Redouan doodgeschoten in Amsterdam-Noord. De vermoedelijke schutter zit vast. 'Vergismoord'

Nabil B. wierp zich op als kroongetuige na de 'vergismoord' vorig jaar op Hakim Changachi in Utrecht, twee dagen voor zijn arrestatie. B. was betrokken bij de voorbereidingen van de moordaanslag, die op iemand anders was gericht. De politie verijdelde enkele dagen later een poging om het eigenlijke doelwit alsnog dood te schieten. B., die Changachi en diens familie kende, kreeg na de 'vergismoord' spijt en werd vanuit zijn eigen groep steeds serieuzer bedreigd. Justitie vervolgt hem voor zowel zijn rol bij de 'vergismoord' als bij de verijdelde liquidatiepoging.