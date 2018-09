FC Volendam-trainer Misha Salden: "Ook van Jong PSV win je niet zomaar"

VOLENDAM - Waar voetbal minnend Nederland uitkijkt naar de topper van komende zondag tussen PSV en Ajax is FC Volendam vrijdagavond al te gast in Eindhoven. De ploeg van trainer Misha Salden neemt het in de Keuken Kampioen Divisie op tegen Jong PSV. "Ook weer zo'n ploeg waar je niet zomaar van wint."

De voorgaande vijf bezoekjes aan De Herdgang leverden vier nederlagen en één gelijkspel op. In 2016 werd het 2-2 dankzij doelpunten van Gyliano van Velzen en Erik Schouten.

Beide clubs zijn de competitie niet best begonnen. De Volendammers staan met twee punten achttiende, terwijl de Eindhovense beloften met vijf punten op de veertiende plek staan. Jong PSV ging in de laatste twee duels in de slotfase onderuit. Jong Utrecht scoorde de 3-2 in de 90e minuut, terwijl NEC vorig weekend vijf minuten voor tijd nog met 2-4 achter stond. De wedstrijd in De Goffert eindigde in 4-4.

Eerste basisplaats Mo Betti

Salden kiest tegen Jong PSV voor Mo Betti als linksback. Hij krijgt daar de kans omdat Gisj Smal, Paul Kok en Daan Klinkenberg geblesseerd zijn In vergelijking met het duel tegen TOP Oss (0-0) verdwijnt Ties Evers uit de basis. Salden: "Mo is al wekenlang goed aan het trainen en verdient een kans. Bovendien willen we proberen druk naar voren te zetten. Je komt dan vaker één tegen één te staan, waardoor we voor zijn snelheid hebben gekozen." Betti speelde dit seizoen pas drie minuten in het eerste elftal.

Nog geen Boy Deul

Boy Deul begint opnieuw op de bank. "Hij is goed uit de oefenwedstrijd tegen Almere gekomen en ik heb echt wel een discussie met mezelf gevoerd of ik het wel of niet moet laten starten. Alleen je past zo iemand niet zomaar in. We spelen in acht dagen drie wedstrijen en daarin krijgt Boy zijn deel."

Jong PSV - FC Volendam begint vrijdagavond om 20.00 uur. Verslaggever in Eindhoven is Edward Dekker. Je hoort alles over dit duel op de radio bij NH Sport. De uitzending begint al om 19.00 uur.

Opstelling: Van Stappershoef; R Schouten, M. Tol, Bäly, Betti; Plat, Visser, Runderkamp; Doodeman, Ten Den en Peters