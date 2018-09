Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wisselende resultaten Ewout Oostwouder op EK tafeltennis Foto: Pro Shots/Cor Lasker

Alicante - Ewout Oostwouder heeft wisselende resultaten geboekt op het EK tafeltennis in Alicante, Spanje. In het enkelspel wist hij al zijn drie duels te winnen en daarmee plaatste hij zich voor het hoofdtoernooi. In het mannendubbelspel werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld.

De in Zijpe geboren tafeltennisser, nummer 107 van de wereld, won in het enkelspel van de Oekraïnse Viktor Yefimov (4-3) en de Sloveen Peter Hribar (4-2). Ook won hij van de Wit-Rus Aliaksandr Khanin, die met een 102e plaats op de wereldranglijst favoriet was voor de groepswinst. Via deze overwinningen heeft Oostwouder zich geplaatst voor het hoofdtoernooi. In het dubbelspel was de Noord-Hollander minder succesvol. Hij en zijn dubbelpartner Rajko Gommers konden in de eerste ronde niet tippen aan de Franse tafeltennissers Simon Gauzy en Emmanuel Lebesson. Na vier games (8-11, 6-11, 4-11 en 7-11) was het voor de Nederlanders duidelijk dat zij kansloos waren tegen de Fransen.