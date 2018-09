Deel dit artikel:













Neurochirurgen gaan ook opereren in ziekenhuis Den Helder Foto: Shutterstock

DEN HELDER - De vakgroep Neurochirurgie van Noordwest Ziekenhuisgroep gaat vanaf oktober ook operaties uitvoeren in het ziekenhuis in Den Helder. Het betreft patiënten met een rughernia of een vernauwing aan het wervelkanaal van de onderrug.

De neurochirurgen van Noordwest starten met een dagdeel in de week, meldt onze mediapartner Schagen FM. Het is de bedoeling om dit op termijn verder uit te breiden. "De wachttijden voor dit soort operaties lopen in het ziekenhuis Alkmaar op door een gebrek aan capaciteit van de operatiekamers", zegt neurochirurg Bas Idema. "De patiënt kan nu sneller worden geopereerd binnen Noordwest Ziekenhuisgroep. Voor de meer complexe operaties blijft de patiënt wel op Alkmaar aangewezen.”