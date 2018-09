Oud-NIOD-directeur houdt Ontzetrede tijdens Alkmaar Ontzet

ALKMAAR - Marjan Schwegman zal dit jaar tijdens Alkmaar Ontzet de 'Ontzetrede' houden tijdens de herdenking in de Grote Kerk. Dit jaar viert de stad weer 'gewoon' op 8 oktober het feest dat de Spanjaarden werden verslagen in 1573. Vorig jaar was de viering een dag eerder, omdat de achtste op een zondag viel.

Schwegman (1951) stopte twee jaar geleden als directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. De in Middenmeer geboren historica is specialist op het gebied van vrouwengeschiedenis en oorlog.

Trijn Rembrands

In haar onderzoeken heeft zij speciale aandacht voor de 'vechtende vrouw'. Tijdens het Beleg van Alkmaar streden ook vrouwen heldhaftig mee. Trijn Rembrands is daar het bekendste voorbeeld van. Eerder hield Schwegman al eens de Willem Arondéuslezing over vrouwen in het verzet.

Lees ook: Willem Arondéuslezing over vrouwen in het verzet

Op 8 oktober is het dus 445 jaar geleden dat de laatste Spanjaard bij Alkmaar vertrok nadat de stad als eerste van Nederland succesvol weerstand had geboden tegen het Spaanse leger tijdens de tachtigjarige oorlog. Daarna volgden andere steden. Vandaar ook de leuze: 'Van Alkmaar de Victorie'.

Lees ook: Alkmaar Ontzet: waarom vieren we dat ook alweer?

De Alkmaarse feestdag is inmiddels opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Meer informatie over Alkmaar Ontzet en de festiviteiten is te vinden via de 8 October Vereeniging.