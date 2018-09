Kinderopvang Forte stopt met elektrische bakfietsen na treindrama Oss

NOORD-HOLLAND - Kinderopvangorganisatie Forte stopt met het gebruik van elektrische bakfietsen. De reden hiervoor is het verschrikkelijke ongeluk met een zogenoemde Stint dat vandaag plaatsvond in Oss. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven.

"We doen dit uit voorzorg: we willen geen risico nemen". Dat meldt organisatie Forte, die veel vestigingen heeft in Noord-Holland, in een brief aan de ouders.

"Dit geldt tot nader order, of tot duidelijk is wat de oorzaak van het ongeluk is geweest", verklaart de opvang.

Ook opvang Kappio laat volgens het Haarlems Dagblad voorlopig de vier Stints binnen staan. "Het moet onder alle omstandigheden veilig zijn de kinderen te vervoeren. We zijn bezig alternatieven te organiseren: de taxi of eigen auto's."

Foto: Brief van kinderopvang Forte aan de ouders/verzorgers

Niet meer remmen

Vanochtend kwam in Oss een elektrische bakfiets onder een trein terecht. De kinderen die daarbij omkwamen hadden een leeftijd tussen de 4 en 11 jaar oud.

Een kind en de bestuurder liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens een ooggetuige sloeg de bakfiets op hol en kon de bestuurder daardoor niet meer remmen.

Stints nog wel gebruikt

Niet alle kinderopvangorganisaties stoppen onmiddellijk met het gebruik van de Stints. Zo blijft Op Stoom, met vestigingen in onder meer Haarlem, Nieuw-Vennep en Bloemendaal, de Stints gebruiken.

Wel volgt de kinderopvangorganisatie het onderzoek naar het ongeluk in Oss op de voet. Dat laat een woordvoerder van de organisatie aan NH Nieuws weten.

"Nu geen reden om aan Stint te twijfelen"

Ook kinderopvang Partou wacht het onderzoek af. "Op het moment dat er enige aanleiding is dat het om een technisch mankement gaat, gaan we direct acteren. Nu is er geen aanleiding om de Stint in twijfel te trekken."

Een woordvoerder van het hoofdkantoor zegt nog nauwelijks vragen te hebben gekregen van bezorgde ouders. "Maar ik kan me voorstellen dat dit bij vestigingen wel het geval is."