Directe verbinding tussen dorpsplein en strand van Petten in zicht

PETTEN - De directe verbinding tussen het dorpsplein en het strand van Petten is met de ondertekening van de overeenkomst over herontwikkeling van camping Corfwater, voormalig Huis ter Duin en de manege een stapje dichterbij gekomen.

De gemeente Schagen en Het Nieuw Strand Petten BV hebben hierover overeenstemming bereikt. Dat meldt mediapartner Schagen FM. Wethouder Jelle Beemsterboer is tevreden: "Met het tekenen van deze overeenkomst zetten we een belangrijke en grote stap richting de herontwikkeling van plandeel Corfwater en daarmee de verdere ontwikkeling van Petten."

Duinlandschap

Corfwater wordt, in samenwerking met de gemeente, getransformeerd tot een open, transparant en toegankelijk duinlandschap met daarin hoogwaardige recreatiewoningen. Huis ter Duin (nu hotel Corfwater) wordt weer in oude staat teruggebracht tot appartementenhotel.

In de Structuurvisie Petten is een verbinding opgenomen die het dorpsplein met het strand verbindt. De camping houdt dit nu tegen. De verbinding, die over het terrein van Corfwater is gepland, wordt een langzaamverkeersroute, waar het ook leuk verblijven wordt in de duinen. In de zomer van 2019 kunnen mensen voor het eerst direct van het dorpsplein van de hoofdopgang van het strand in Petten lopen.

Fases

De camping zal niet ineens zijn gesloten. De sluiting gaat in fases. Hotel Corfwater zal tijdelijk met 26 kamers openen. "Dit zal ook in de winter gelegenheid geven tot verblijf in Petten aan het strand", aldus bestuurder Mike Schouten van Het Nieuw Strand Petten BV.