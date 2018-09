Van Den Brom: "De pijn is er nog steeds"

ALKMAAR - AZ neemt het zondag in de zesde speelronde van de Eredivisie op tegen FC Groningen. Dat moet het doen zonder Myron Boadu, die in de wedstrijd tegen Feyenoord uitviel met een gebroken enkel en wederom lang vanaf de zijlijn moet toekijken.

Het ontbreken van de rappe aanvaller is een groot gemis voor de selectie van John van den Brom "Het talent en de kwaliteit van hem zijn bekend en gaan we enorm missen", vertelt de hoofdtrainer. "Maar ook zijn persoonlijkheid, de lach op zijn gezicht die anderen inspireert, gaan we missen. Je bent in dit geval meer dan een speler kwijt want je mist ook zijn aanwezigheid in de groep. De pijn is er nog steeds. Bij mij, bij de staff maar ook zeker bij de spelers."

Voortboorduren op goede spel

Toch moet de knop om naar de wedstrijd van zondag. Tegenstander FC Groningen is niet bepaald gelukkig aan de competitie begonnen. De ploeg van Danny Buijs won slechts één van de vijf wedstrijden. Toch verwacht Van Den Brom geen gemakkelijke wedstrijd. "Het blijft altijd een lastige wedstrijd. Buiten de play-offs hebben we daar nooit gemakkelijk gewonnen. Ik ben blij met het goede spel en het resultaat van de wedstrijd tegen Feyenoord dus daar kunnen we op voortboorduren."

Goed bevallen

In het duel tegen Feyenoord speelde AZ op een wat andere manier dan de wedstrijden daarvoor. Zo speelde Svensson als middenvelder, zakte Teun Koopmeiners een linie terug en stond de IJslander Albert Gudmundsson opgesteld als rechtsbuiten. En dat zou zondag zomaar weer eens het geval kunnen zijn. "Dingen die goed bevallen zijn daar houd ik graag aan vast. De veranderingen kwamen het elftal ten goede, zowel aanvallend als verdedigend. Dus dat is een argument om er mee door te gaan."

FC Groningen - AZ begint zondag om 14:30 en is uiteraard live te volgen op de facebookpagina van NH Sport.