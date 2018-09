Judoka De Wit klaar voor WK: "Voor medaille gaan hier"

BAKOE - Voor Frank de Wit is morgen de dag van de waarheid aangebroken. De judoka uit Heemskerk (22) gaat zondag de strijd aan in de gewichtsklasse tot 81 kilo op het wereldkampioenschap in Bakoe. Hij heeft een goede voorbereiding gehad, vertelt hij.

"Heel goed. Ik heb na het EK van eind april eigenlijk weinig toernooien gedaan, dus ik heb heel veel getraind", begint De Wit. "We hebben veel trainingskampen achter de rug. Ik had ook nog één toernooi ter voorbereiding gedaan in Budapest. Dat was een goed opwarmingstoernooi. Volgens mij ben ik hartstikke klaar voor het WK."

Of de judoka op een medaille rekent? "Ik sta gewoon tweede op de wereldranglijst en ik denk dat ik wel thuishoor op het podium op zo'n evenement", aldus de Wit. "Misschien dat ik nu nog iets te jong ben en net te weinig ervaring hiervoor heb, maar ik denk wel dat ik voor een medaille hoor te gaan hier."

Bondscoach

Ook bondscoach Maarten Arens dicht de Noord-Hollander goede kansen toe. "Frank behoort inmiddels gewoon tot de wereldtop, dus we gaan er alles aan doen om daar een medaille uit te halen. Belangrijk is dat hij rustig blijft en goed in z'n opdracht blijft. Hij heeft zeker medaillekansen."