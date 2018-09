Boerencampings Texel zouden vaker open willen zijn: "Geef ons meer mogelijkheden"

TEXEL - Een camper en een paar caravans, dat is wat er nog staat op boerencamping de Vrije Vogel op Texel. "Maar het was een topzomer", zegt boerin Riet. "We hebben nog nooit zo'n goed seizoen gedraaid". Dat smaakt naar meer, maar de gemeente weigert tot nu toe om de boerencampings, bijvoorbeeld met de kerstdagen, meer openingsdagen te geven.

Als je het weggetje naar boerencamping de Vrije Vogel op Texel oprijdt, word je verwelkomd door de koeien. Klaas en Riet Tjepkema runnen samen met dochter Annegeertje de caming en het melkveebedrijf. De melk levert niet genoeg op om van rond te komen.

Geen spijt

Zo'n twintig jaar geleden stonden ze voor de beslissing om uit te breiden of er iets naast te gaan doen. Ze besloten een boerencamping te beginnen en daar hebben ze geen spijt van. "Juist de combinatie vind ik leuk", zegt Annegeertje. "Naast het boerenwerk spreek je ook allerlei mensen en je kunt ze ook nog wat leren."

Op Texel zijn zo'n zestig boerencampings, maar uitbreidmogelijkheden voor boeren en agrariërs zijn gering. Natuurontwikkeling snoept steeds meer af van het landbouwareaal. Veel boeren zagen zich genoodzaakt om hun heil te zoeken in het toerisme. "De boerderij is het brood en de camping is het beleg", aldus Riet.

Mogelijkheden

De boerderij staat op de oostkant van het eiland in de buurt van Oudeschild en de Hoge Berg, de zogenaamde stille kant van het eiland. Over de drukte over het eiland heeft Klaas wel een mening. "Waarom verruim je de mogelijkheden van bijvoorbeeld boerencampings niet op dit deel van het eiland. Dan neem je ook wat drukte van de concentratiegebieden rond de Koog en de Cocksdorp over. Hier is nog rust en ruimte genoeg. Je hoeft hier geen bungalowparken te bouwen, maar geef ons wat meer mogelijkheden."