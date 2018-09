Haarlemse 'ZoefZoef' voor minder mobiele ouderen: "Gemeente help ons!'"

HAARLEM - Met een klein elektrisch autootje, bestuurd door vrijwillige chauffeurs, kunnen ouderen die minder mobiel zijn toch sociale uitjes ondernemen. Het project 'ZoefZoef' in twee Haarlemse wijken kreeg vandaag een cheque van de ANWB, maar de hulp van de gemeente blijft tot nu toe achterwege.

Het kado van 3750 euro ter gelegenheid van het 135 jaar bestaan van de ANWB wordt dankbaar in ontvangst genomen door welzijnsorganisatie Haarlem Effect en de sociale onderneemster Femke Nannes, die het vervoersproject 'ZoefZoef' heeft bedacht.

Droom

"Het begon met een droom om voor mensen die slecht ter been zijn en die toch onder de mensen willen zijn, leuker, makkelijker en duurzamer vervoer te creeëren", vertelt Nannes.

Nu nog kunnen de minder validen gebruik maken van de Regiorijder, die je ver vantevoren moet inplannen en die zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd vervoert. "Die maakt daarom enorme omwegen." De 'ZoefZoef' rijdt korter", legt directeur Veronique de Kwant van de welzijnsorganisatie Haarlem Effect uit. "Ouderen gaan er daarom soms dus niet op uit."

De ZoefZoef kan je bestellen als je naar buurtactiviteiten wil, naar de kapper, apotheek of de fysiotherapeut moet. De Kwant: "Maar naar je tante in de volgende flat mag zeker ook, of je mag je tante of je moeder uitnodigen om je om ergens koffie te drinken als jij zelf geen mogelijkheid hebt om ze op te halen."

Chauffeurs

In juni is het eerste ZoefZoef autootje gaan rijden in de buurt Meerwijk. En er wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Nu met de uitbreiding van de pilot in Haarlem-West zoekt Haarlem Effect dan ook naarstig naar nieuwe chauffeurs. Bij het uitreiken van de cheque melden zich ook al weer een paar betrokken buurtbewoners.

"Het is alleen jammer dat de gemeente nog niet is ingestapt in het project", vindt De Kwant. "Het past ook nog eens goed in de groene doelstelling van de gemeente." Dus doet ze een dringend appèl op de wethouder.

Geraniums

"Het is elektrisch, schoon en duurzaam vervoer en we willen gewoon de mensen faciliteren die nu nog achter de geraniums blijven omdat ze nergens kunnen komen."