Vooralsnog geen extra maatregelen vanwege herfststorm tijdens Dam tot Damloop

AMSTERDAM - Vooralsnog worden er geen extra maatregelen genomen vanwege het verwachte slechte weer dit weekend tijdens de Dam tot Damloop in Amsterdam. De wind lijkt volgens een woordvoerder mee te vallen. Er worden wel regenbuien verwacht. Vooral op zondag valt vermoedelijk veel neerslag.

"Voor de lopers zal het nat zijn, maar dat is opzich niet zo erg", aldus de organisatie. "Met de kennis die we nu hebben, is er niet veel aan de hand."

Gisteren werd bekend dat voor dit weekend een herfststorm wordt voorspeld, maar volgens de organisatie van de Dam tot Damloop vallen de huidige voorspellingen toch mee.

Als de verwachtingen veranderen en de wind een grotere rol lijkt te gaan spelen, worden er maatregelen genomen. "Dan moet je denken aan bijvoorbeeld spandoeken die aan de onderkant worden losgemaakt, zodat hekken minder snel loswaaien."