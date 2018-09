Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Quick-Step met Niki Terpstra naar WK ploegentijdrit Foto: Pro Shots/George Deswijzen

BERGEN - Niki Terpstra gaat komende zondag in Innsbrück deelnemen aan de WK ploegentijdrit. De wielrenner uit Bergen is door zijn ploeg Quick-Step opgenomen in de zeskoppige selectie die om de medailles moet gaan strijden.

De Belgische ploeg legde al drie keer (2012, 2013 en 2016) beslag op het goud tijdens het wereldkampioenschap ploegentijdrit. Ploegleider Tom Steels verwacht ook deze tijdrit hoge ogen te gaan gooien. "Het is een uitdagend parcours dit jaar, met eerst veertig vlakke kilometers. Daar hebben we echte 'motoren' nodig. Daarna gaat het vijf kilometer bergop, wat betekent dat de jongens daarna ook nog moeten klimmen." Naast Terpstra zijn ook Bob Jungels, Yves Lampaert, Maximilian Schachmann, Laurens De Plus en Kasper Asgreen aangewezen om het 63 kilometer lange parcours te overbruggen. "Dit is een discipline die veel betekent voor deze ploeg. We hebben hem drie keer gewonnen en we hopen ook in deze laatste editie van dit evenement een goed resultaat te kunnen boeken, al weten we dat het niet gemakkelijk wordt", aldus Steels op de website van de ploeg. Laatste editie

Het is de laatste keer dat de ploegentijdrit voor de zogenoemde 'trade teams' wordt gehouden. Vorig jaar trok het Nederlandse Team Sunweb, met onder andere wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin, aan het langste eind.