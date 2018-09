De Peiling: Moeten gemeenten voor meer openbare toiletten zorgen?

NOORD-HOLLAND - Hoge nood? Dan is het maar hopen dat er ergens een openbaar toilet in de buurt is. Veel gemeenten laten het afweten als het om openbare toiletten gaat.

Nationale Plasdag

Het was je misschien even ontgaan, maar het is vandaag Nationale Plasdag. Een dag die in het leven is geroepen door de Continentie Stichting Nederland (CSN) om plasklachten beter bespreekbaar te maken. De grootste plasklacht: Er zijn veel te weinig openbare wc's.

Gemeenten

Volgens de Contintentie Stichting schiet het toiletbeleid bij de overgrote meerderheid van de gemeenten in het land tekort. Bij een rondgang melden slechts zeventig van de 380 gemeenten dat ze actief beleid voeren voor publiekstoegankelijke toiletten.

Oproep

Uit het onderzoek van CSN blijkt dat gemeenten het belang van schone, veilige openbare toiletten vaak wel inzien, maar lang niet altijd op de agenda hebben staan. Vandaag roept de stichting gemeenten op om werk te maken van meer wc's

Wat vind jij?

Vind jij het een taak van de gemeente; zorgen dat je ergens naar het toilet kunt als je nodig moet? Of los je dat zelf wel op door even een cafeetje in te lopen?

