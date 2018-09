El Hamdaoui tekent contract bij Excelsior

Dat beviel van beide kanten derhalve goed, dat de Marokkaan donderdag zijn handtekening zette onder een contract bij tot het einde van het seizoen. "Dit is zeker bijzonder, een mooi moment", vertelt El Hamdaoui. "Vanaf de eerste dag dat ik mocht meetrainen, voelde het goed. Terugkomen op het oude nest om het zomaar te zeggen. Dat gevoel van thuiskomen was er meteen en nu kan ik ook echt lekker aan de slag. Als ik straks in dit shirt wedstrijden kan spelen, voelt dat helemaal lekker."

Kampioen

El Hamdaoui kende zijn hoogtijdagen bij AZ. In het kampioensjaar 2008/2009 was hij goed voor 23 treffers en ook het seizoen daarna was hij belangrijk voor de Alkmaarders met twintig doelpunten. Vervolgens vertrok hij naar Ajax, waarna hij ook nog voor onder andere Fiorentina en Málaga uitkwam. Vorig seizoen degradeerde de rechtspoot met FC Twente uit de eredivisie.