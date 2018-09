Deel dit artikel:













Ook Huntelaar nog vraagteken voor 'PSV-uit' Foto: Pro Shots/Stanley Gontha

AMSTERDAM - Blessureperikelen bij Ajax. Naast de lichte knieblessure van aanvoerder Matthijs de Ligt is het ook onzeker of spits Klaas-Jan Huntelaar zondag mee kan spelen in de kraker tegen PSV.

Huntelaar viel woensdagavond uit tijdens het Champions League-duel met AEK Athene en voelde daarna aan zijn hamstring. "We hebben hem er uit voorzorg af gehaald", zei Ajax-trainer Ten Hag daarover tegen Veronica. "Hij gaf het aan, dus dan ga je wisselen. We hebben een zwaar programma." De spits zelf vond het jammer dat hij eruit moest. "Na een uur kreeg ik een beetje last van mijn hamstring. Een echte blessure? Ik voelde het stijf worden", aldus Huntelaar tegen NOS. "Volgens mij was ik er vrij snel bij. We zullen zien of ik zondag haal." Dolberg

Het goede nieuws is dat de Deen Kasper Dolberg woensdagavond zijn rentree maakte tegen AEK Athene. De spits heeft dit kalenderjaar nog amper minuten gemaakt voor de Amsterdammers.