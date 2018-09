Judoka Tsjakadoea snel uitgeschakeld op WK

BAKOE - Tornike Tsjakadoea is vrij snel uitgeschakeld op het WK Judo in Bakoe. De Amstelvener (21), die zijn debuut maakte op een wereldkampioenschap, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Tsjakadoea deed mee in de gewichtsklasse tot zestig kilogram. In de eerste ronde was de judoka te sterk voor de Tsjech David Pulkrabek. In de tweede ronde kwam hij tegen de Koreaan Harim Lee te staan. Tsjakadoea bleek niet opgewassen tegen de Aziaat, die op waza-ari won.

Komende zondag komt Frank de Wit uit Heemskerk in actie in de klasse onder 81 kilogram. Op woensdag is het tijd voor Henk Grol. De Haarlemmer gaat een medaiile proberen te veroveren in de klasse boven de honderd kilogram.