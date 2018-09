Deel dit artikel:













KNMI waarschuwt: morgen code geel met buien en harde windstoten Foto: Archief Jeffrey Koper

NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft voor morgen code geel afgegeven. Vooral in de ochtend zijn er in heel Noord-Holland buien en windstoten van 80 tot 85 kilometer per uur.

In de middag zijn er opklaringen en is er minder wind, zegt NH-weerman Jules Geinaerdt. 's Avonds gaat het weer harder waaien en zijn er mogelijk ook onweersbuien. Zondag en maandag

Ook in de loop van zondag en maandag gaat het stormen met regen en windstoten van 70 tot 100 kilometer per uur. De storm is het gevolg van depressies boven de oceanen, zoals de orkaan Florence die in de Verenigde Staten al tot veel schade leidde. Lees ook: Herfststorm op komst: bak regen en mogelijk windkracht 9 Het onstuimige weer valt tegelijk met de Dam tot Damloop. Het is lopers dus aan te raden om zich goed voor te bereiden.