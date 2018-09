Aantal WW-uitkeringen blijft dalen in Groot-Amsterdam

AMSTERDAM - Het aantal WW-uitkeringen in de regio Groot Amsterdam daalt eind augustus verder naar iets boven de 21.000. Dat is een daling van van ruim 1 procent. Deze daling is iets sterker dan landelijk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV.

Op jaarbasis is de daling van het aantal WW-uitkeringen landelijk met ruim 23 procent juist sterker dan in Groot Amsterdam. Daar was de daling 19 procent. Deze daling is te zien in vrijwel alle sectoren met uitzondering van het onderwijs. Daar steeg het aantal WW-uitkeringen afgelopen maand met bijna 14 procent. Het aflopen van tijdelijke contracten is hier, volgens het UWV, een mogelijke verklaring voor.

Laagopgeleiden

Hoewel Groot Amsterdam veel werkgelegenheid kent voor hogeropgeleiden, kunnen, volgens het UWV laagopgeleiden ook profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt. Bijna een kwart van de WW-gerechtigden in Groot Amsterdam is laagopgeleid. Door het behalen van een vakdiploma, kan deze groep haar arbeidsmarktpositie aanzienlijk verbeteren. Baankansen voor laagopgeleiden zijn er vooral in de bouw en houtbewerking, transport & logistiek en metaal- werktuigbouw maakindustrie.

De arbeidsmarktregio Groot Amsterdam bestaat uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn.