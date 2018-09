Deutsche Bahn gaat miljoenen investeren in snellere verbinding Amsterdam-Berlijn

AMSTERDAM - (AT5) De Duitse spoorwegen gaan de komende jaren honderden miljoenen euro's investeren in een snellere treinverbinding met Nederland. De investering moet er voor gaan zorgen dat de reistijd Amsterdam-Berlijn met een half uur wordt verkort.

Dat meldt de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. De tijdswinst kan worden geboekt door in Duitsland niet meer van locomotief te wisselen en op minder tussenliggende stations te stoppen. NS-topman Roger van Boxtel is met de Duitsers in gesprek om dit voor elkaar te krijgen. De snellere verbinding moet er vanaf 2023 zijn.

Op deze manier willen de spoorwegen beter concureren met het vliegverkeer. Gisteren ging een delegatie van de NS als proef met de trein van Amsterdam naar Berlijn om te bewijzen dat dit een half uur sneller kan. Helaas kwam de trein 13 minuten te laat aan door vertraging in Duitsland..