Bezoekje aan de grootste camping van Texel: "Ik wil hier echt geen Disneyland maken"

TEXEL - Met trots loopt directeur Iwan Groothuis rond over zijn camping De Krim. Ze zijn uitgegroeid tot de grootste van Texel. Groter hoeft van Groothuis niet, wel luxer. De man die ooit bij Disney en Van der Valk ervaring opdeed spreekt graag over 'beleving'. "Bezoekers zijn niet meer tevreden met alleen strand en zee."

Vijftig jaar geleden werd camping De Krim opgericht door een klein groepje inwoners van de polder Eierland. Hun doel was het noorden van het eiland en de Cocksdorp economisch te ontwikkelen. En dat is gelukt. De Krim is met vijf duizend slaapplaatsen uitgegroeid tot de grootste camping van het eiland.

Meer auto's

En er staan niet alleen caravans en tenten. Het grootste deel van de camping bestaat uit vakantievilla's, chalets en bungalows. Daarnaast is er een restaurant, een supermarkt en een nieuw zwemparadijs. "Het gaat heel goed met De Krim", beaamt directeur Groothuis. "Ik ben me ervan bewust dat dat ook zorgt voor een toename van het aantal auto's over het eiland. We zitten nu eenmaal in het noorden van het eiland en de boot komt aan in het zuiden."

Texel zou volgens velen te druk worden en dat zou mede door De Krim komen, maar daar is Groothuis het niet helemaal mee eens. "Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen gevoel van drukte. Het is natuurlijk niet meer zo als twintig jaar geleden, toen het meer dan drie maanden echt stil was op het eiland. Maar ik zie vooral de voordelen. We kunnen nu Texelaars ook een heel jaar rond werk bieden."

'Te veel bijgebouwd'

Een Duits echtpaar komt al 25 jaar op Texel en op De Krim. "We hebben het altijd heel erg naar ons zin op het eiland." Zij hebben het ook zien veranderen. "Er is natuurlijk heel veel bijgebouwd. Misschien wel te veel. Ik denk dat het tijd is dat het zo blijft zo als het is."

"We gaan ook niet meer bijbouwen", zegt Iwan Groothuis. "Het aantal bedden is door de gemeente strikt vastgelegd. Wij zoeken het ook meer in de kwaliteit dan in de kwantiteit."

Expansiedrift

Dat de Krim toch ook wel in getallen denkt blijkt uit de expansiedrift. De laatste jaren zijn er een negental campings op Texel overgenomen door het bedrijf De Krim, waaronder Loodsmansduin en Kogerstrand. Daarmee komt het totaal aantal bedden van De Krim op 13.000 en dat betekent dertig procent van het totaal aantal aan overnachtingsplekken op Texel.

Dat er na de uitbreiding in aantallen weer gedacht wordt aan kwaliteit blijkt uit de metamorfose van camping Om de Noord in de Koog. Tenten en caravans maken plaats voor luxe duurzame vakantievilla's met privézwembad. "Nee ik wil van Texel geen Disney-eiland maken", zegt Groothuis. "Maar ik vind het wel belangrijk dat gasten die hier komen lekker kunnen genieten op het eiland."