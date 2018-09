Glennis Grace wil op tour door Amerika

AMSTERDAM - Na haar tijd in Amerika voor het programma America's Got Talent, is Glennis Grace niet van plan de staten definitief achter zich te laten. Ze wil door het land gaan touren, heeft ze gezegd tegen RTL Nieuws.

"Vóór America's Got Talent hadden we al plannen met mijn management om een tour neer te zetten. Maar goed, dan heb je wel content nodig en een fanbase. Dus dit was eigenlijk een slim plannetje om een platform te hebben om jezelf aan Amerika te presenteren. Dus nu zijn er echt vragen vanuit het publiek wanneer ik een keer ga toeren. Dat vind ik zo vet." Wanneer de Amsterdamse wil beginnen aan de tour, is niet duidelijk.

Afgelopen nacht werd bekend dat Glennis de talentenwedstrijd niet heeft gewonnen. Goochelaar Shin Lim ging naar huis met de winst en kreeg een miljoen dollar en een eigen show in Las Vegas. In totaal stonden negen acts in de finale. Glennis behoorde niet tot de top 5.

"Een half jaar lang stond mijn leven in het teken van America's Got Talent. En nu is het klaar. Elke keer heb ik gewoon echt zo mijn best gedaan om iets moois neer te zetten. Dat zag ik ook aan de reactie in Nederland en overal. Dus ik ben best wel trots op mijzelf. Het is goed zo", zei ze tegen RTL Nieuws.