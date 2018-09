Koning Willem-Alexander bezoekt Tata Steel vanwege eeuwfeest

IJMUIDEN - Koning Willem-Alexander brengt vandaag een bezoek aan Tata Steel. De koning opent rond 12.00 uur het eeuwfeest van de staalfabriek in IJmuiden.

Zijn bezoek betekent het startschot van meerdere evenementen, georganiseerd in het kader van '100 jaar Staal in de IJmond'. De Koning komt rond 11.30 uur aan bij de R&D-afdeling van het staalbedrijf. NH Nieuws zendt dit live uit.

Dionne Ruurda, projectleider voor het eeuwfeest, zet zich al anderhalf jaar in om straks 40 duizend mensen het jubileum mee te laten vieren. "Daar heb ik onwijs veel zin in, nog een week", lacht ze voorafgaand aan de festiviteiten. "Dit is enorm. Het is voor het eerst dat we het zo groots vieren met het hele bedrijf."

Speciaal voor het eeuwfeest heeft Tata Steel de grootste beschikbare feesttent van Europa laten overkomen.

Bekijk hieronder beelden van de voorbereidingen van het eeuwfeest: