Tata Steel: dividendbelasting niet relevant

IJMUIDEN - De afschaffing van de dividendbelasting is voor Tata Steel niet relevant. Dat zegt Thachat Viswanath Narendran in het Financieele Dagblad (FD). Hij is de topman van het Indiase Tata Steel, waarvan het staalbedrijf in IJmuiden deel uitmaakt.

"We hebben in tien jaar tijd geen dividend uit Europa gekregen en enkel geïnvesteerd", zegt Narendran, die vandaag aanwezig is op het eeuwfeest van Tata Steel Nederland in IJmuiden. Het is precies honderd jaar geleden dat het toenmalige Hoogovens werd opgericht.

"Toen het besluit viel om de dividendbelasting af te schaffen, hadden we de keuze voor Amsterdam als plaats voor het hoofdkantoor van het joint-venturebedrijf met ThyssenKrupp allang gemaakt", zegt Narendran in de krant. Tata en ThyssenKrupp fuseren hun Europese staalactiviteiten.

In 1972 ging Koninklijke Hoogovens samen met het Duitse Hoesch, maar tien jaar later werd die fusie weer teruggedraaid. In 1999 fuseerde het bedrijf opnieuw, nu met British Steel. De twee bedrijven gingen als Corus verder. Die onderneming werd acht jaar later overgenomen door het Indiase Tata Steel. Destijds moest "aanzienlijk'' worden afgeschreven, aldus Narendran. "Maar we investeren voor de lange termijn", zegt de bestuurder nu tegen het FD.