Passagier laat taxi tegen vangrail botsen Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen

AMSTERDAM - (AT5) Een vreemde rit vannacht voor een taxichauffeur in Amsterdam. De passagier die bij hem in de auto zat, besloot zelf de controle over het stuur te nemen, met een ongeluk tot gevolg. Vlak daarvoor zou hij lachgas hebben genomen.

Volgens getuigen reed de taxi rond 02.00 uur op de ring A10 West onderweg naar de eindbestemming in Amsterdam-Noord, toen de klant in de auto een ballonnetje met lachgas gebruikte. Daarop zei hij tegen de chauffeur dat hij de afrit s101 wilde nemen en zou hij het stuur hebben gepakt en naar rechts hebben gestuurd. Vervolgens wilde de passagier de taxi toch weer terug de ring op sturen, maar toen was het al te laat. De taxi knalde met hoge snelheid tegen de vangrail aan. De taxichauffeur raakte niet gewond. De passagier had ondertussen de benen genomen en verdween via de afrit. Van de taxi was niet veel meer over. Het voertuig is weggesleept door een berger.