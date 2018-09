Deel dit artikel:













Opnieuw autobrand in Schildersbuurt Wormerveer Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

WORMERVEER - Een auto is afgelopen nacht rond 02.15 uur uitgebrand aan de Ruijsdaelkade in Wormerveer. In juni gingen er ook al meerdere auto's in vlammen op in de Schildersbuurt.

Daarbij bleek het veelal te gaan om brandstichting. Of dat nu ook weer het geval is, wordt nog onderzocht. Lees ook: Weer brand in Schildersbuurt Wormerveer De politie vraagt getuigen om zich te melden.