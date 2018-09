Deel dit artikel:













Auto uitgebrand in Aerdenhout Foto: Laurens Bosch Foto: Laurens Bosch Foto: Laurens Bosch

AERDENHOUT - Aan de Koeduinweg in Aerdenhout is vannacht een auto uitgebrand. De brandweer heeft het vuur geblust, maar de hulpdiensten konden de schade niet echt beperken. Op foto's is te zien dat er niet veel meer over is van het voertuig.

Getuigen hoorden kort voor de brand het geluid van een scooter, maar of het voertuig er iets mee te maken had, is onbekend. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.