Crossfitters trainen laatste keer voor NK Drakenboot: "Onwijs zwaar"

ALKMAAR - Wat begon als een leuke uitdaging, is inmiddels een serieuze zaak geworden. Alkmaars crossfit team Victrix doet zaterdag mee met het NK Drakenboot. Gisteravond trainden ze voor het laatst.

Drakenbootraces vinden plaats tussen twee boten waar 16 personen in kunnen, die elk met één peddel roeien. Victrix doet mee op de kortste afstand van het NK in het Amsterdamse Bos, de 200 meter.

"We zijn crossfitters van origine en hadden natuurlijk nooit kunnen bedenken dat we het NK Drakenboot gaan varen", vertelt teamcaptain Talita Aartsen.

"We willen sowieso"

De crossfitters zijn op het WK terechtgekomen door twee races op het drakenbotenfestival in Alkmaar te winnen. Talita ziet hun roots als crossfitters als reden voor het succes: "Ik denk dat we zo goed zijn door het competatieve dat we in ons hebben als crosfitters."

"En we hebben ook wel een teamspirit, de motivatie", voegt ze daaraan toe. "We willen sowieso, dat is de spirit en daar gaan we voor".

Onderschatten

Het team oefent tijdens de laatste training vooral op de techniek, de kracht hebben ze al. Desondanks blijft het een keiharde training.

"Het is pittig, je onderschat het zo", aldus Talita tijdens de training in een korte tussenpauze. "Het is onwijs zwaar, zo zwaar. Nu hebben wij ook maar één stand, dat is vol gas. Dus dat scheelt".

Victrix strijdt zaterdag op het NK tegen vijf andere teams.