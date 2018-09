André Onana vol vertrouwen: "Ook van PSV gaan we winnen"

AMSTERDAM - Doelman André Onana hield woensdag de nul tegen AEK Athene (3-0) in de Champions League. De Ajacied kijkt dan ook uit naar aankomende zondag. "We gaan winnen van PSV", laat de keeper weten.

Tegen AEK was het een geweldige avond voor Onana. "Het was goed. Zeker de manier waarop we wonnen; 3-0 en geen doelpunten tegen. Perfect om zo aan de Champions League te beginnen."

Tevreden coach

Ook trainer Erik ten Hag is blij het vertoonde spel. "We wisten dat we een heel goede ploeg tegenover ons hadden, die scherp is in de duels. Dan is het een kwestie van geduld hebben, investeren en toeslaan op de momenten dat het moest. Dat hebben we gedaan."

"Opnieuw bleek bovendien dat we meer dan elf basisspelers hebben. Dat was opnieuw heel belangrijk. De invallers deden het heel goed en daaraan zie je dat we een brede kern hebben. Dat is noodzakelijk om op een hoog niveau te blijven spelen. Verder zie ik enorm veel spelplezier bij de jongens. En als je dat hebt, ga je groeien", aldus Ten Hag tegen Veronica.

Zondag begint PSV-Ajax om 16.45 uur. Flitsen van die wedstrijd zijn te horen in NH Sport tussen 18.00 en 19.00 uur.