Agressief duo slaat man (22) meerdere tanden uit mond in Amsterdamse club

AMSTERDAM - Een 22-jarige man is afgelopen mei flink mishandeld in een Amsterdamse nachtclub. Van de twee daders ontbreekt nog ieder spoor, zo meldt de politie in Bureau NH.

In de nacht van 16 op 17 mei kreeg het slachtoffer rond 4.00 uur 's nachts een woordenwisseling met andere bezoekers van de club aan de Lijnbaansgracht. Dat escaleerde snel, waarop de man krijgt meerdere vuistslagen in zijn gezicht kreeg.

De mishandeling is te heftig om op bewegend beeld te tonen. Het slachtoffer bleef achter met zwellingen, blauwe plekken en een flink gehavend gebit. Meerdere tanden werden uit zijn mond geslagen, waarna de twee in het gezelschap van een vrouw de club uit vluchtten.

Signalement

De politie is nog altijd op zoek naar het agressieve duo. Een van hen droeg een petje en heeft meerdere tatoeages op zijn handen en in zijn nek. Zijn 'partner in crime' had die bewuste nacht kort donker haar en een baardje. Hij droeg een donkere jas met een embleem op de linkermouw.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



