Telstar blokkeert kaarten FC Twente-supporters

VELSEN-ZUID - Telstar heeft woensdag vijftig kaarten geblokkeerd die gekocht waren door supporters uit de regio Enschede. De clubleiding neemt aan dat dit geen Telstar-fans zijn.

De supporters zouden met de gekochte kaarten niet in het officiële uitvak plaatsnemen. Om te voorkomen dat fans van Telstar en Twente door elkaar komen te zitten, hebben de Velsenaren de kaarten geblokkeerd. De betrokken mensen zijn per e-mail op de hoogte gebracht:

Beste voetballiefhebber,

Wij gaan het niet mooier maken dan het is. U heeft kaarten gekocht voor de wedstrijd Telstar – FC Twente van vrijdag a.s. Uit de gegevens van uw account blijkt dat u uit de regio Enschede komt en dat wij u op deze manier automatisch linken aan FC Twente.

De lokale autoriteiten hebben de wedstrijd ingeschaald met een hoger risico dan normaal, waardoor wij genoodzaakt zijn extra controle uit te voeren. Als gevolg hiervan zijn wij, hoe spijtig ook, gedwongen de door u gekochte kaarten te blokkeren.

Dit houdt simpelweg in dat de kaarten per direct niet meer beschikbaar zijn. Het is een maatregel die wij niet graag nemen, die niet bij de club Telstar past, maar ook wij zijn gedwongen ons te houden aan de opgelegde regelgeving.

Uiteraard zullen wij u de kosten voor de kaarten retourneren.

FC Twente wordt vrijdag door 300 supporters gesteund op Sportpark Schoonenberg.