Loïs (13) redt stokoude hond van verdrinkingsdood: "Aan haar nekvel eruit getrokken"

PURMEREND - Het kostte bloed, zweet en tranen, maar het is haar gelukt: de 13-jarige Loïs uit Purmerend heeft vanmiddag in haar woonplaats eigenhandig een stokoude Mechelse herder uit het water gevist. "Het is maar goed dat ik de dierenambulance vaker heb moeten bellen, anders had ik kortsluiting gehad."

Loïs spotte de hond toen ze onderweg van school naar huis door de Jan Ritzema Bosstraat fietste. "Ze zag er zwak uit", vertelt de jonge Purmerendse tegen NH Nieuws. "Ik denk dat ze eten zocht, ofzo." In de hoop haar eigenaar te vinden, fietste ze een rondje door de buurt.

Tevergeefs, want het baasje bleek in geen velden of wegen te bekennen. Toen ze bij de verzwakte viervoeter terugkeerde, zag ze tot overmaat van ramp hoe ze in de sloot belandde. "Ze wilde drinken, maar gleed de sloot in, en was te zwak om er weer uit te komen."

Na enkele verwoede pogingen om de Mechelse herder op het droge te krijgen, bleek de viervoeter te zwaar en besloot ze de dierenambulance te bellen. Maar nog voordat zij bij de sloot aankwamen, kreeg ze het alsnog voor elkaar. "Het kostte veel moeite, maar ik heb haar er aan haar nekvel uitgetrokken."

'Zakte door z'n achterpoten'

In afwachting van de dierenambulance bleef Loïs bij de hond. "Ik heb nog een half uur naast haar gezeten", vertelt ze. "Maar ze zakte steeds door z'n achterpoten." Uiteindelijk hebben de vrijwilligers de zorg overgenomen. "Ze zeiden dat ze zo zwak was dat hij nooit zelf de sloot was uitgekomen."

Een medewerkster van de dierenambulance beaamt dat. "Ze is best op gewicht, en was helemaal uitgeput." Loïs' reddingsactie verdient daarom veel lof. "Heel knap dat het haar is gelukt." Ook op Facebook zet de Dierenambulance de hondenredster in het zonnetje: "Een knappe prestatie van Loïs, aangezien de hond meer dan 25 kilo weegt, geen halsband om heeft en zelf niet goed in staat was om nog mee te werken."

Zelfde leeftijd

Niet alleen de vrijwilligers van de dierenambulance, ook het baasje van de dertien jaar oude Mechelse herder Dolly bleek dolgelukkig met Loïs' kordate optreden. "Ik heb hem aan de telefoon gehad", vertelt Loïs. "Hij was zo dankbaar, en vond het heel bijzonder dat we allebei dezelfde leeftijd hebben. Hij komt een keertje bij ons langs."