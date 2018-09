Tagliafico uitblinker bij overtuigend winnend Ajax

AMSTERDAM - Ajax is de Champions League uitstekend begonnen. Thuis werd AEK Athene met 3-0 verslagen door doelpunten van Nico Tagliafico (2x) en Donny van de Beek.

Goed uit de kleedkamer

De wedstrijd kwam in de tweede helft eigenlijk pas los. In de 46e minuut volleerde linksback Tagliafico binnen na een voorzet van David Neres: 1-0. Tot dan toe was Ajax beter dan AEK, maar verder dan een aantal mogelijkheden kwamen de Amsterdammers niet.

Kans AEK

Voor het doel van André Onana gebeurde weinig, maar de Grieken kregen wel één grote kans in de eerste helft. André Simões kopte een voorzet rakelings naast. Na de openingstreffer had de ploeg van Erik ten Hag weinig meer te duchten van AEK. Tagliafico leek ook de tweede goal te maken, maar zijn kopbal van dichtbij werd knap gered door doelman Vasilios Barkas.

Van de Beek beslist het

Een klein kwartier voor tijd gooide invaller Van de Beek de wedstrijd op slot. Na een fraaie actie van Dusan Tadic scoorde de middenvelder met een harde volley. Daarna zorgde Tagliafico voor een geweldig slotakkoord. Vanuit een moeilijke hoek schoot hij de bal schitterend over Barkas heen: 3-0.

Over twee weken gaat Ajax op bezoek bij Bayern München, maar zondag wacht eerst de confrontatie met koploper PSV in de eredivisie.

Opstelling Ajax: André Onana; Noussair Mazraoui, Frenkie de Jong, Daley Blind, Nico Tagliafico; Carel Eiting, Lasse Schöne, David Neres (Kasper Dolberg/78); Hakim Ziyech, Klaas-Jan Huntelaar (Donny van de Beek/62), Dusan Tadic

Opstelling AEK: Vasilios Barkas; Uroš Ćosić, Marios Oikonomou, Konstantinos Lambropoulos, Niklas Hult; Konstantinos Galanopoulos (Alef/61), André Simões, Viktor Klonaridis; Michalis Bakakis (Giannis Gianniotas/70), Ezequiel Ponce (Giorgos Giakoumakis/81), Petros Mantalos