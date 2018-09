Deel dit artikel:













Automobilist rijdt door na botsing in Amstelveen: motorrijder gewond Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

AMSTELVEEN - Een automobilist is vanmiddag doorgereden na een botsing met een motor aan de Beneluxlaan in Amstelveen. De motorrijder is gewond geraakt.

De botsing gebeurde rond 15.00 uur door een onbekende oorzaak. De motorrijder kwam ten val en raakte gewond. Het ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd. Verkeersregelaars hebben de weg gedeeltelijk afgesloten om het slachtoffer hulp te verlenen.