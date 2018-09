Productie Tata Steel verstoord door oliebrand en gaslek

VELSEN-NOORD - Een drukke dag voor de bedrijfsbrandweer van Tata Steel: behalve voor een oliebrand in een fabrieksgebouw van de staalgigant zelf kwamen de hulpverleners ook in actie voor een gaslek bij een van Tata's partners in Velsen-Noord.

Dat bevestigt woordvoerder Robert Moens tegenover NH Nieuws.

Het 'oliebrandje' brak uit in de koudbandwalserij, waar staal wordt warmgewalsd en nabehandeld. Onmiddellijk na het uitbreken van de brand werd het personeel in de walserij geëvacueerd. Ondanks de ontruiming had de brand weinig om het lijf, aldus Moens. "De sprinklerinstallatie had de brand al geblust toen de brandweer aankwam."

Bij Tata's partner P&O Ferrymasters ontstond een gaslek, waarna het gas volgens de woordvoerder is 'ingeblokt'. Op de vraag wat dat betekent, legt de woordvoerder uit dat het lek is gedicht. Over de oorzaak van het gaslek kan hij geen mededelingen doen, maar een getuige twittert dat er tijdens werkzaamheden een gasleiding is geraakt en 'alles in de buurt van het gebouw geëvacueerd moest worden'.