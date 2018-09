Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw (20) verwondt aanrander in bosjes tijdens Beverwijkse feestweek Foto: NH Nieuws

BEVERWIJK - Een 20-jarige vrouw is tijdens de afgelopen Beverwijkse feestweek de bosjes ingesleurd en aangerand. De dader is nog altijd spoorloos, meldt de politie in BureauNH.

De vrouw liep in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 augustus terug van het feestterrein richting haar huis. Onderweg, op de Kees Delfsweg, werd ze opeens vastgepakt door een man en de bosjes bij een oud schoolgebouw ingesleurd. Hier pleegde de man volgens de politie vervolgens 'onzedelijke handelingen'. De vrouw wist de man nog wel te verwonden aan zijn arm en schouder. "Als er mensen hebben gedacht dat daar gewoon twee mensen leuk met elkaar bezig zijn geweest: dat is dus niet het geval", aldus de politie in BureauNH. 'Wie kent die man?'

De man is volgens de politie een breed gespierde man en zo'n 1.80 tot 1.90 meter lang. Hij droeg donkere kleding met sportschoenen en had een capuchon op. De politie roept mensen op die de man kennen, zich te melden. "Mensen die de man kennen moeten weten dat hij na die nacht verwondingen heeft gehad." Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug.