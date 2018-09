SCHAGEN - De politie heeft gisteravond een 16-jarige jongen aangehouden bij de Valkkogerdijk in Schagen.

Een agent die niet in dienst was, zag dat de jongen graffiti aan het spuiten was.

Hij plaatste de tekst "Force" op een muur, meldt mediapartner Schagen FM. Op andere plaatsen werd ook vers spuitwerk gevonden.

De jongen is een bekende van de politie.