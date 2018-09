Deel dit artikel:













Horinees negeert stopteken en vlucht door Alkmaarse woonwijk Foto: Politie

BERGEN - Een 27-jarige man uit Hoorn negeerde vannacht in Alkmaar een stopteken van de politie en dook vervolgens met hoge snelheid de wijk de Hoef in. De politie zette de achtervolging in.

Hij scheurde rond 00.20 uur door de Bergerweg in Alkmaar, waarna de politie hem aan de kant wilde zetten. De man reageerde daar niet op en ging in volle vaart de wijk de Hoef in. Er volgde een achtervolging in de woonwijk over de Bergerweg, Oude Hoeverweg, Hobbemalaan, Terborchlaan, Honthorstlaan en de Bloemaertlaan. Gedronken

Op de Jan de Heemstraat stopte de Horinees en probeerde hij lopend de politie te ontvluchten. Dit lukte niet en hij werd op de Saverystraat aangehouden. Hij moest blazen en bleek bijna drie keer teveel gedronken te hebben als is toegestaan voor beginnende bestuurders. De politie heeft hem meerdere boetes gegeven, onder meer voor het negeren van het stopteken.