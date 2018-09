Fastned wint zaak over elektrische laders tankstations

AMSTERDAM - Uitbater van snellaadstations Fastned heeft bij de Raad van State een zaak gewonnen over vergunningen voor elektrische laders bij tankstations. Het Amsterdamse bedrijf strijdt daar al enige tijd tegen omdat die de belangen van Fastned zouden schaden.

In een zaak - over laadpalen als een aanvullende voorziening bij een tankstation aan de A1 - vond de hoogste bestuursrechter dat Fastned wel degelijk een belanghebbende is. In een andere zaak had de minister het afwijzen van bezwaren van het bedrijf moeten onderbouwen. Maar bleef het eindoordeel uiteindelijk negatief.

In de zaken gaat het voornamelijk om de vraag of reguliere tankstations een vergunning horen te krijgen voor het plaatsen van laadpalen. Fastned vindt van niet, maar daarover is nog geen definitief besluit genomen.

Kiosk

Fastned heeft nog meer zaken lopen. Zo wil het bedrijf een kiosk kunnen openen bij de laadstations, net zoals tankstations dat ook vaak hebben.