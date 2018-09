Handbalclub Westfriesland SEW binnenkort zonder sporthal, want "anderen gaan voor"

WOGNUM - Handbalclub Westfriesland SEW moet noodgedwongen op zoek naar een nieuwe trainingslocatie, aangezien sporthal De Bloesem in Wognum de club volgende maand op straat zet. De reden? Wognumse verenigingen gaan voor.

Dit heeft de vereniging afgelopen weekend te horen gekregen, aldus mediapartner Medemblik Actueel.

De handbalclub moet nu met spoed op zoek naar een andere trainingslocatie. Voorzitter Hans Huibers van Westfriesland SEW is boos over de gang van zaken. "Wij namen met verbijstering kennis van deze ontwikkeling en voelen ons de dupe van een al maanden durende hetze die op emotionele gronden wordt gevoerd."

Opblaasbare sporthal

De erediviseclub speelt al veertig jaar in de hoogste klasse bij het handballen en traint al jaren in sporthal De Bloesem. Hier is nu echter te weinig ruimte voor alle verenigingen. Naast de hal wordt daarom een 'opblaasbare' sporthal geplaatst, waar de overige verenigingen een plek zullen krijgen. De opblaasbare hal staat er voorlopig echter nog niet en tot die tijd heeft de handbalclub geen trainingslocatie.

Westfriesland SEW staat volgens voorzitter Huibers met de rug tegen de muur: "Wij hebben geen idee waar wij vanaf half oktober kunnen trainen. De stap voor stap uitbreiding van onze topsportambities wordt ernstig belemmerd en wij beraden ons om stappen te nemen. Wij gaan ook serieus kijken of wij in een andere sporthal in onze regio wel welkom zijn, zowel voor trainingsuren als voor onze wedstrijden."

Buurtbewoners

Overigens is ook de buurt niet blij met de komst van de opblaasbare sporthal, schrijft een van de buurtbewoners op Facebook. "Het is zo jammer dat er niet wordt gesproken over de bewoners in de Bloesemgaerde. Zij zijn uiteindelijk de dupe van het besluit om de opblaashal in hun wijk te plaatsen." De gemeente heeft volgens de vrouw niet gereageerd op de zorgen van de buurt. "Wij hebben zelfs alternatieven genoemd, maar daar wordt nergens over gerept. Een gemeente is er ook voor de burgers. Waar blijft de gemeente die voor ONS opkomt?"

De gemeente heeft nog niet gereageerd op de ontstane commotie.